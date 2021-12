Congresso inicia sessão conjunta para analisar vetos de Bolsonaro

O Congresso iniciou no final da manhã desta sexta-feira sessão conjunta para analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro e projetos de lei para abertura de créditos adicionais ao Orçamento de 2021. Na pauta, estão vetos de Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano. O Congresso deve manter as emendas do Orçamento sem prazo de empenho, mas se articula para derrubar alguns vetos do presidente e garantir um repasse facilitado dessas verbas antes das eleições de 2022. O veto ao fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões será destacado e votado separadamente na sessão desta sexta-feira, 17. Conforme o Estadão/Broadcast apurou, parlamentares se articulam para turbinar o fundo eleitoral cortando recursos da Justiça Eleitoral no Orçamento.