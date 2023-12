Congresso inicia ordem do dia em sessão conjunta que analisará vetos de Lula

O Congresso Nacional iniciou pouco depois das 13h desta quinta-feira, 14, a ordem do dia de votações na sessão conjunta entre Câmara e Senado que analisará os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a projetos como o do marco temporal das terras indígenas, do marco das garantias, do arcabouço fiscal, do retorno do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e da desoneração da folha de pagamento. Os vetos de Lula provocaram desconforto no Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reclamou diretamente com Lula do descumprimento de acordos feitos entre Legislativo e Executivo durante a tramitação dos projetos.