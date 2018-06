Congresso encerra atividades, embalado por jogo do Brasil e festas juninas

Com a perspectiva do jogo da seleção brasileira contra a Sérvia, na Copa do Mundo, e pelo fato de que diversas cidades nordestinas realizam as últimas festas juninas, o Congresso Nacional encerrou as suas atividades na tarde desta terça-feira, 26.

Com quórum reduzido, o Congresso manteve hoje o veto do presidente Michel Temer ao projeto de reoneração da folha de pagamento de empresas. Até o final da semana, não há previsão de nenhuma sessão deliberativa na Câmara dos Deputados. Na agenda do Senado, está marcada uma sessão de votação nesta quinta-feira, 28, o que é bastante improvável de ocorrer.

Entre as propostas que seguem pendentes na Câmara, estão três destaques do texto-base do projeto de lei que autoriza a Petrobras a vender até 70% das áreas de cessão onerosa na Bacia de Santos (SP).