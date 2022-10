Confira os resultados das eleições em todo o País

21h02

Sergipe

Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD) vão disputar o segundo turno das eleições para o governo do Estado de Sergipe Com 96,96% das seções totalizadas, o petista teve 44,46%% dos votos válidos, enquanto Mitidieri ficou com 38,77%. O candidato Alessandro Silveira (PSDB) ficou em terceiro lugar, com 11,11% dos votos válidos. Niully Nayara (PSOL) teve 5,07%; Antonio Claudio (Democracia Cristã), 0,36%, Aroldo Felix (Unidade Popular), 0,14%, e Elinos Sabino (PSTU) ficou com 0,09% dos votos válidos.

21h01

Cláudio Castro é eleito no Rio

O candidato do Partido Liberal (PL) ao governo do Rio de Janeiro, e atual governador do Estado, Cláudio Castro, venceu a disputa fluminense no primeiro turno na eleição para governador, obtendo 58,22% dos votos. Em segundo lugar ficou Marcelo Freixo (PSB), com 26,7% da preferência dos eleitores.

Castro era vice do governador Wilson Witzel, que sofreu impeachment em abril do ano passado. Na eleição para o governo do Rio de Janeiro, o atual governador teve apoio do presidente Jair Bolsonaro, do mesmo partido, enquanto Freixo foi apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Antes de assumir a vaga de Witzel, o político havia sido vereador pelo Rio de Janeiro em 2016. Durante sua campanha, Castro, advogado e cantor gospel, defendeu o presidente Bolsonaro, mas também fez acenos para o então líder nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Lula, ao declarar que não via ameaça ao País em uma eventual volta do petista ao poder.

20h53

Alcolumbre é reeleito

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil) foi reeleito senador pelo Estado do Amapá, com um total de 47,5% dos votos válidos após 97,99% das urnas apuradas. Em seguida vieram Rayssa Furlan (MDB), com 42,84%, e Capi (PSB), com 5,37%.

Em 2022, os 26 Estados e o Distrito Federal elegem apenas um senador por unidade federativa. O Senado é composto por 81 parlamentares. Já nas eleições de 2026, cada unidade federativa elegerá dois senadores.

20h47

Magno Malta no Senado

Magno Malta(PL) foi eleito senador pelo Espírito Santo neste domingo, 2. Com 98,7% das urnas apuradas, o empresário recebeu 807.882 votos, o que representa 41,8% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Rose de Freitas, do MDB, com 38,25% dos votos válidos (737.162 mil votos). Em 2022, no entanto, o Espírito Santo elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Magno Malta tem 65 anos e está na vida pública desde 1999. Foi deputado federal de 1999 a 2003 e senador de 2003 a 2019.

20h40

Distrito Federal

Com 99,82% das urnas apuradas, o candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi reeleito no primeiro turno. Ele alcançou 50,27% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato do Partido Verde, Leandro Grass, com 26,27% dos votos. O candidato do PSD, Paulo Octávio Alves, terminou em terceiro lugar, com 7,47 % dos votos válidos. O candidato pelo PTB, Elziovan Matias, ficou com 5,69%, e a candidata do PDT, Leila Gomes, com 4,81%.

Governador pelo MDB, partido que tem a senadora Simone Tebet como candidata à Presidência, Ibaneis é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve participação direta na decisão pela montagem das chapas no Distrito Federal.

Ibaneis Rocha afirmou que não esperava uma vitória no primeiro turno. Segundo ele, a prioridade do segundo mandato será melhorar a saúde para a população. Ele declarou que trabalhou bastante nos últimos quatro anos, mas a pandemia atrapalhou a execução das propostas que tinha para o DF.

“Vou continuar trabalhando por essa cidade, principalmente na questão da saúde. Tivemos que investir R$ 3 bilhões somente no trato da covid. Acho que agora temos condições de avançar na questão da saúde do DF. Vou melhorar muito. Vamos dar melhores condições melhores de saúde para a população”, disse.

O governo afirmou que não ainda não cumprimentou o adversário derrotado, Leandro Grass (PV), considerado por ele um bom político e uma pessoa honrada. Entretanto, Ibaneis não poupou Grass de críticas.

“Não cumprimentei o Leandro Grass. Acho um bom político, uma pessoa honrada. Infelizmente, ele fez um trabalho ruim durante a campanha. Atingiu muito a honra das pessoas. Ele fez 25 ataques que foram retirados pela Justiça Eleitoral. Ele fez um trabalho negativo para a cidade. Eu quero que políticos dessa natureza sejam afastados da nossa cidade. O DF precisa de uma boa administração”, disse.

20h32

Mourão no Senado

O general Hamilton Mourão, atual vice-presidente da República, foi eleito senador pelo Estado do Rio Grande do Sul com 44,34% dos votos válidos após 95,01% das urnas apuradas. Ele ficou à frente de Olívio Dutra (PT), com 37,63%, e de Ana Amélia Lemos (PSD), com 16,43%.

Em 2022, os 26 Estados e o Distrito Federal elegem apenas um senador por unidade federativa. O Senado é composto por 81 parlamentares. Já nas eleições de 2026, cada unidade federativa elegerá dois senadores.

20h26

Pará

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi reeleito neste domingo, 2, em primeiro turno. Com 79,86% das seções totalizadas, o emedebista tinha 69,39% dos votos.

Na sequência, Zequinha Marinho (PL) tem 27,90%; Adolfo Oliveira (PSOL), 1,44%; Dr. Felipe (PRTB), 0,74%; Major Marcony (Solidariedade), 0,23%; Sofia Couto (PMB), com 0,13%; Cleber Rabelo (PSTU), 0,13%; e Paulo Roseira (Agir), 0,03%.

20h25

Tocantins

O candidato Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi reeleito para o governo do Tocantins em primeiro turno. Com 90,73% das urnas apuradas, Barbosa teve 58,21% dos votos. Em segundo lugar, veio Ronaldo Dimas (PL), com 22,85% dos votos. Paulo Sardinha (PT) ficou em terceiro lugar, com 10,61%. Irajá Silvestre (PSD) teve 7,18% dos votos, Ricardo Ignacio de Macedo (PMB), 0,63%; Karoline Soares (PSOL), 0,32% e Luciano de Castro (Democracia Cristã), 0,16%.

19h50

Mato Grosso do Sul

A disputa para o governo do Mato Grosso do Sul vai ser definida em segundo turno. Com 95,49% das seções totalizadas, Capitão Contar (PRTB) tem 26,91% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu votos para ele no debate da TV Globo, na quinta-feira passada. O concorrente dele é Eduardo Riedel (PSDB), que tem 24,73% e conta com apoio do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Na sequência, André Puccinelli (MDB) tem 17,39%; Rose Modesto (União), 12,55%; Giselle (PT), 9,24%; Marquinhos Trad (PSD), 8,78%; Adonis Marcos (PSOL), 0,23%; e Magno de Souza (PCO), 0,17%.

19h47

Espírito Santo

Com 96,05% das urnas apuradas no Espírito Santo, o atual governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) vai disputar o segundo turno do pleito com Carlos Mannato (PL). Casagrande teve 47,18% dos votos e Mannato, 38,56%.

O candidato Audifax Barcelos (Rede Sustentabilidade) teve 6,61% dos votos e ficou em terceiro lugar. Guerino Zanon (PSD) teve 6,59%; Aridelmo Teixeira (Novo), 0,77%; Vinicius Cassio (PSTU), 0,22% e Cláudio César (PRTB) teve 0,07%.

20h23

Tereza Cristina eleita

Com 60,92% dos votos em 99,23% das urnas apuradas, Tereza Cristina (PP) já pode ser considerada eleita do Mato Grosso do Sul. Ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Tereza venceu o também ex-ministro de Bolsonaro, candidato Luiz Henrique Mandetta, do partido União Brasil, que fez 15,15% dos votos até o momento.

20h14

Damares eleita

Com 44,98% dos votos em 99,69% das urnas apuradas, Damares Alves (Republicanos) já pode ser considerada eleita como senadora do Distrito Federal. Ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro (PL), Damares venceu a candidata Flávia Arruda, também ex-ministra de Bolsonaro e integrante do partido do presidente, que fez 27,02% dos votos até o momento.