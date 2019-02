Condenação de Lula gera repercussão nas redes sociais de políticos pró e anti-PT

A notícia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi novamente condenado no âmbito da Lava Jato, com sentença de 12 anos e 11 meses, agora no processo referente ao sítio em Atibaia (SP), gerou repercussão dos grupos políticos nas redes sociais pró e anti-PT.

Aproximadamente 20 minutos após a divulgação da notícia pelo Estado, os termos “Atibaia”, “Lula a 12” e “Mais 12” entraram na lista de trending topics do Brasil no Twitter. Em seguida, o nome da juíza responsável pela sentença Gabriela Hardt e a hashtag #LulaLivre2043 também entraram na lista de mais citados. O ano de 2043 refere-se à soma das sentenças do sítio em Atibaia e do caso do tríplex no Guarujá, no qual Lula foi condenado a 12 anos e um mês de prisão.

No núcleo anti-pt, a sentença foi motivo de comemoração. O deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP) publicou uma foto com a legenda “vai passar a aposentadoria na cadeia”.

A também deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) manifestou-se parabenizando Hardt e em um segundo momento, criticando o posicionamento da presidente do PT no Twitter, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR). “Vocês sempre têm uma desculpa esfarrapada para defender esse presidiário!”, escreveu Zambelli.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) publicou um vídeo em seu perfil, onde afirmou que “é um Brasil novo, diferente, onde o poder político não se dobra. Vou pedir uma parte lá no plenário para poder comemorar com os parlamentares que pensam nesse País”. Ela também afirmou que espera “que eles recorram logo para o TRF-4, porque aí eles podem aumentar a pena”, lembrando o aumento da condenação referente ao tríplex, quando o tribunal aumentou em três anos a pena aplicada por Hardt na primeira instância.

Já entre os políticos aliados ao ex-presidente, a reação foi de críticas à decisão da Justiça, citando perseguição e parcialidade da Justiça. Gleisi Hoffmann citou “perseguição” que não para a Lula. “Uma segunda condenação a jato foi proferida, exatamente quando cresce a possibilidade de Lula ser Nobel da Paz. Na memória do povo e na história, Lula será sempre maior do que seus carrascos. #LulaLivre”, escreveu.

O ex-senador pelo PT Lindbergh Farias denominou de “justiça partidarizada”. “Alguém tinha alguma dúvida que o desfecho era esse? Querem que o Lula morra na cadeia. Ele é muito perigoso porque representa e fala no coração do povo pobre desse país. O mundo inteiro sabe que Lula é um preso político”, tuitou.

Para o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), “continua a perseguição” a Lula, que ainda escreveu que o sítio de Atibaia não pertence a Lula.