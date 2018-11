‘Conceito de República escapa da nossa elite’, diz Haddad sobre Moro ministro

O ex-prefeito de São Paulo e candidato derrotado do PT à Presidência neste ano, Fernando Haddad, emitiu um curto comentário sobre a decisão do juiz Sergio Moro de aceitar a indicação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL). Segundo ele, apenas a comunidade internacional será capaz de compreender o significado do gesto para a República no Brasil.

“Se o conceito de democracia já escapa a nossa elite, muito mais o conceito de República. O significado da indicação de Sérgio Moro para Ministro da Justiça só será compreendido pela mídia e fóruns internacionais”, escreveu o petista no Twitter.