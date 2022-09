‘Comportamento hostil, covardia’, diz Pacheco sobre ataque a jornalista

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), recorreu às redes sociais na manhã desta quarta, 14, para prestar solidariedade à jornalista Vera Magalhães, alvo de agressão do deputado estadual bolsonarista Douglas Garcia na noite de ontem.

“Manifesto minha solidariedade à jornalista Vera Magalhães por mais um ataque a sua honra e dignidade profissional. Esse tipo de comportamento hostil e mal-educado, com contornos também de oportunismo e covardia, não é, e nunca será, um padrão de conduta dos brasileiros. Que prevaleça, no Brasil, a cultura do respeito, inclusive aos jornalistas e às mulheres”.

Garcia acusou Vera de receber para “falar mal do presidente” ao fim de debate entre os candidatos ao governo de São Paulo ocorrido ontem. Foi necessária a intervenção de seguranças e o deputado acabou expulso do local após o episódio.