Comissão de Direitos Humanos tem bate-boca e xingamentos: ‘Marielle acabou, p…’

Deputados brigaram e trocaram insultos na sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 13. A confusão começou após Delegado Éder Mauro (PL-PA) provocar a esquerda ao falar o nome da ex-vereadora do Rio Marielle Franco na véspera do dia em que ela foi assassinada há seis anos. Éder Mauro disse que Marielle “acabou”. O tumulto foi tão grande que a reunião precisou ser encerrada pela presidente do colegiado, Daiana Santos (PCdoB-RS).

O parlamentar apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que congressistas “feministas que defendem bandidos do Rio” não se manifestam a favor das mulheres estupradas por terroristas do Hamas em invasão a Israel, em outubro de 2023. Daí, então, ele mencionou o nome de Marielle. “Mas se fosse Marielle Franco tenha certeza que elas estariam até hoje (defendendo)”, afirmou.

A provocação deflagrou uma troca de ofensas entre deputados de esquerda e de direita. Éder Mauro continuou: “Marielle Franco acabou, porra. Não tem porra nenhuma aqui”, gritou. Talíria Petrone (PSOL-RJ), do mesmo partido e Estado da ex-vereadora, também aos gritos, chamou o parlamentares bolsonarista de “torturador” e “matador de merda.”. O oposicionista Gilvan da Federal (PL-ES), também entrou no bate-boca.

“Você é um torturador, matador, torturador”, disse Talíria, com o dedo em riste. Neste momento, tanto oposicionistas como governistas gritavam sem parar. Assessores de deputados de esquerda entoaram o cântico de “Marielle presente”, enquanto Éder Mauro gesticulava com sinal de reprovação. “Respeita a comissão”, gritaram outros assessores para o bolsonarista.

No meio do tumulto, Éder Mauro ainda disse que foi a esquerda que matou Marielle, algo que ele já falou em outras comissões no ano passado. Após a saída dos deputados da oposição da sala da Comissão de Direitos Humanos, Talíria começou a chorar e precisou ser amparada pelos colegas Daiana Santos e Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ).

“Não é possível aceitar que uma comissão como essa seja utilizada para esse tipo de discurso”, afirmou Daiana, presidente da comissão. Ela, Talíria e Henrique Vieira se reuniram após a briga para decidir como reagiriam ao acontecimento.

“A menina que foi estuprada por vários homens em Israel e nenhuma delas se manifestou. Mas quando é Marielle, elas querem se manifestar”, disse Éder Mauro, sobre o que aconteceu no plenário da comissão.