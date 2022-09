Comício de Lula em Curitiba é transmitido ao vivo nas redes

Começou há pouco o comício do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na região chamada “Boca Maldita”, em Curitiba. A concentração começou no local por volta das 8h, e a participação do ex-presidente estava prevista para acontecer às 10 horas, mas o evento iniciou por volta de 11h50, com previsão de término para as 13 horas. A transmissão acontece nas redes sociais oficiais do candidato.

O evento tem valor simbólico para a campanha do ex-presidente, que passou 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal na capital paranaense. Outro marco simbólico para o petista é que a cidade foi a sede da Operação Lava-Jato, responsável pela prisão de Lula, em abril de 2018.