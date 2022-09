Comerciante pede desculpa por gravar vídeo ameaçando suspender entrega de marmita

Gravação viralizou e recebeu críticas de personalidades como Luciano Huck e o próprio Lula - Foto: Reprodução

O comerciante Cássio Cenali pediu desculpas neste domingo, 11, por ter gravado vídeo no qual ameaçou interromper a doação de marmitas a uma mulher, identificada como Ilza Ramos Rodrigues, que declarou ser eleitora do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A gravação viralizou e recebeu críticas de personalidades como Luciano Huck e o próprio Lula. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se prontificou a ajudar a mulher.

O pedido de desculpas foi enviado para a página no Facebook Ita News, de Itapeva (SP).

Cenali disse que há mais de dois anos faz a entrega de cerca de 60 marmitas para pessoas em situação de rua e para a senhora mostrada nas imagens.

Ele se disse arrependido e classificou a gravação do vídeo como uma infelicidade. “Faço (a entrega dos alimentos) com recursos meus, não tenho apoio político. Nada. Eu só quero a caridade.”

No sábado, viralizou um vídeo no qual o comerciante entrega uma marmita a uma mulher e lhe pergunta em quem pretende votar. Quando ela responde que é partidária do ex-presidente Lula, Cenali lhe diz que não mais receberia as marmitas.

A gravação gerou debate acalorado nas redes sociais. O apresentador Luciano Huck disse que “fome não tem ideologia” e que gostaria de ajudar a mulher.

Após a repercussão, Lula também prestou solidariedade.

O MST se prontificou a doar alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária.