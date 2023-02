Começa cerimônia de abertura do ano Judiciário no STF

Começou por volta das 10h30 desta quarta-feira, dia 1º, a cerimônia de abertura do ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que devem discursar após a ministra Rosa Weber, presidente da Corte. Também devem falar o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti. As falas das autoridades são praxe na abertura do ano Judiciário, mas é incomum que o presidente da República discurse. O evento é realizado no plenário reconstruído após atos golpistas que resultaram na depredação da sede dos três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro.