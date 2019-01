Começa a cirurgia de Jair Bolsonaro em SP e Mourão assume interinamente

A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro já foi iniciada, informou o Planalto por volta das 7h desta segunda-feira, 28. O vice-presidente Hamilton Mourão exerce o cargo de presidente em exercício e deve ficar na função por 48 horas.

Bolsonaro passa por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia 144 dias depois de sofrer um atentado com uma facada no abdômen durante ato de campanha, em Juiz de Fora (MG).

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou no domingo, 27, o presidente Jair Bolsonaro no hospital Albert Einstein para atualizá-lo sobre a situação de Brumadinho, cidade mineira atingida pelo rompimento de uma barragem na última sexta-feira, 25.