Comboio presidencial chega ao Alvorada sem passar pela imprensa

O comboio do presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou por volta das 21h deste domingo ao Palácio da Alvorada, sem parar no local onde se encontra a imprensa. Antes, as viaturas oficiais fizeram uma parada em um edifício do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), depois de terem deixado a Granja do Torto, residência do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Após ser derrotado na disputa pelo Palácio do Planalto, Bolsonaro segue sem se manifestar. A campanha do presidente, questionada pela reportagem, também evita comentários sobre o resultado do segundo turno.

Com mais de 99% dos votos apurados, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já está matematicamente eleito, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assessores não confirmam se Bolsonaro vai ou não se pronunciar hoje. Havia a possibilidade de o presidente ir para a Esplanada dos Ministérios caso vencesse a eleição, o que não ocorreu.