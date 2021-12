Comandante do Exército reforça compromissos constitucionais das Forças Armadas

O comandante do Exército brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, reafirmou, em vídeo de mensagem de fim de ano divulgado nesta quarta-feira, 22, o compromisso das Forças Armadas com a Constituição. “Reafirmo o compromisso das Forças com suas missões constitucionais”, disse no vídeo. O comandante também destacou que “a principal razão da existência do Exército” é o seu preparo e prontidão para defesa da Pátria.

O general fez um balanço das ações realizadas pelo Exército durante o ano de 2021, destacando o auxílio no enfrentamento da covid-19, a Operação Militar Verde Brasil e Samaúma (GLO iniciada em junho deste ano para combater incêndios ilegais na Amazônia) para auxiliar órgãos ambientais no combate ao desmatamento na Amazônia.

Além disso, o comandante Paulo Sérgio falou sobre as futuras instalações da escola de graduação e formação de sargentos do exército, que será na região de Recife.

Ainda, segundo o general, é inegável a confiança que os brasileiros têm no Exército, “ratificado pelos mais altos índices de credibilidade tem no nosso País”.

O comandante disse que “2022 nos traz esperança de que a vida terá sua normalidade restabelecida”. E que será um ano dinâmico, com eventos importantes, “dos quais destaco o Bicentenário da Independência, oportunidade para refletirmos sobre o gigante que somos e os caminhos que seguiremos para alcançarmos futuro de paz, prosperidade, liberdade, que historicamente temos perseguido”.