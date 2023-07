Com visitas a obras, Nunes tenta assumir papel de ‘fiscal da cidade’

A pouco mais de um ano para o início das convenções partidárias que definirão os candidatos das eleições municipais de 2024 e também seus aliados, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) já se movimenta em duas frentes.

Além da busca pela consolidação de apoios na centro-direita – que inclui seu próprio entorno político e nomes do bolsonarismo -, o emedebista atua para romper o desconhecimento entre os eleitores e tenta criar uma marca como “fiscal da cidade”.

Nesse contexto, a decisão de pedir à Justiça a demolição de um prédio de luxo construído irregularmente no Itaim-Bibi, um dos bairros mais ricos da capital, tem sido usada por Nunes na articulação. “Se alguém faz um prédio daquela envergadura, naquele local, um prédio para milionários, e não acontece nada, isso vai incentivar outras pessoas a agirem de forma igual”, afirmou ele semana passada à imprensa. E completou: “Precisamos ser exemplares”.

Desde a divulgação do caso pelo Estadão, em 15 de fevereiro, Nunes e sua nova equipe de comunicação viram no problema uma oportunidade. De lá para cá, o prefeito passou a cobrar quase diariamente respostas dos envolvidos. Mandou abrir sindicância contra três fiscais, multou a dona do prédio – a construtora São José -, colocou uma placa de embargo na fachada da obra e ordenou à procuradora-geral do Município, Marina Martinez, que formulasse uma ação pedindo ressarcimento por danos morais coletivos.

MARATONA. Na Justiça, o processo deve se arrastar por anos. Mas Nunes tem pressa. Ainda pouco conhecido entre o eleitorado – foi eleito vice-prefeito em 2020 e assumiu o cargo com a morte de Bruno Covas (PSDB), em 2021 -, ele tem cumprido uma agenda de checagem da qualidade dos serviços públicos. A ação ganhou até nome oficial: Programa Prefeitura Presente.

Na prática, trata-se de uma maratona de visitas a equipamentos de uma mesma região em um mesmo dia. No dia 22 de junho, a área escolhida foi a da Subprefeitura da Freguesia do Ó, na zona norte. Das 9h às 18h, a comitiva passou por duas unidades de saúde, um sacolão, uma escola infantil, um centro esportivo e um centro comunitário. Entre um compromisso e outro, Nunes anunciou obras de combate às enchentes do Jardim Carombé.

A agenda foi acompanhada por secretários ou adjuntos de sete pastas diferentes, além de representantes de empresas e departamentos municipais e de equipes da Secretaria Especial de Comunicação, que registrou o dia com 115 fotos publicadas no site da Prefeitura – Nunes está em quase todas.

Na propaganda partidária do MDB, veiculada no mês passado em São Paulo, o prefeito surge como estrela do partido e segue o script. No vídeo, ao lado de obras de habitação, ele afirma que “é o trabalho que vem aparecer na cidade”.

DISPUTA. Até aqui convicto em disputar a reeleição pelo único partido que pertenceu até hoje, Nunes articula apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos partidos que fazem oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na lista estão o Republicanos, o governador Tarcísio de Freitas, e o PP.

A meta estipulada pelo prefeito é manter seu atual arco de alianças, que inclui, ainda, PSDB, União Brasil e PSD. Com os maiores partidos da centro-direita apoiando o nome do ex-vereador, restaria a seu principal adversário, o deputado Guilherme Boulos (PSOL), montar uma candidatura à esquerda apenas, tendo o PT como fiador.

Em relação ao prédio do Itaim, representantes da Prefeitura afastam, por enquanto, qualquer tipo de acordo. A construtora, por sua vez, tem a expectativa de fechar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) intermediado pelo Ministério Público do Estado. Em nota, a São José declarou que “dará os esclarecimentos necessários à Justiça”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo