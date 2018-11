Com segurança reforçada, Congresso tem dia de casa lotada

O Congresso vive nesta terça-feira, 6, um dia atípico de casa cheia e segurança bastante reforçada durante as comemorações dos 30 anos da promulgação da Constituição Federal, com a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

O evento teve início pouco depois das 10h, mas desde 9h autoridades começaram a chegar no prédio. A imprensa, que normalmente têm trâmite livre no local, está com a circulação limitada a alguns espaços e é acompanhada de perto pelos seguranças.

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) chegou pouco antes das 10h ao Congresso e não conversou com os jornalistas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também não falou com a imprensa ao chegar.

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira (MDB-CE), fez o discurso de abertura do evento, que conta com a presença do presidente Michel Temer e de diversas outras autoridades. Maia inicio seu discurso pouco antes das 11h.