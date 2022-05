Política Com quórum baixo, Lula atrasa início de ato político no 1º de maio

O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) chegou com mais de três horas de atraso ao ato político das centrais sindicais em comemoração ao dia do trabalhador. O baixo quórum no local para o ato político durante a manhã fez organizadores se preocuparem e jogarem as manifestações políticas para mais perto do horário previsto para o show de Daniela Mercury.

Lideranças do partido também queriam saber, perto do horário do almoço, qual era o tamanho e o tom dos atos organizados por bolsonaristas.

O quórum na praça Charles Miller, no Pacaembu, era baixo pela manhã. Do palco, oradores ligados às centrais sindicais passaram a pedir que a segurança retirasse grades que impediam que as pessoas chegassem ao centro da praça Charles Miller.

A previsão inicial era de que o ato político acontecesse entre 12h30 e 14h. Lula chegaria ao local por volta do meio-dia.

A chegada do petista, no entanto, foi postergada para as 15h, mais próximo do horário previsto para Daniela Mercury entrar no palco, às 17h. Quando Lula entrou no palco, o local já reunia mais participantes do que os que estavam no local no horário do almoço.