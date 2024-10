Com quase 10% de votos, Tabata diz que apoiará Boulos

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) declarou voto ao candidato Guilherme Boulos (PSOL) para o segundo turno das eleições municipais. O pronunciamento oficial foi realizado no comitê do Alto da Lapa, ontem à noite, depois da confirmação de um novo pleito entre Ricardo Nunes (MDB) e o deputado do PSOL, que protagonizaram uma disputa acirrada ao lado de Pablo Marçal (PRTB).

Tabata disse que pretende se posicionar nos próximos dias sobre o apoio partidário do PSB. “Esse é um voto por convicção. Não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque. Não vou desfazer quem eu sou e no que eu acredito. Vocês não vão me ver integrando nenhum governo. Independente de qual seja o governo eleito”, declarou.

Os resultados do primeiro turno trouxeram uma votação expressiva para a candidata. Apesar da quarta posição, ela alcançou 9,91% dos votos válidos na maior cidade da América Latina, com 99,97% das urnas apuradas. Dessa forma, sai da disputa maior do que entrou, apesar do pouco tempo de TV.

Desde a sua candidatura, a deputada recusou considerar cenários de segundo turno nos quais ela não estivesse presente e chegou a declarar que não apoiaria nenhum outro nome da disputa. A candidata também afirmou que o trabalho realizado por ela e por sua equipe foi responsável por tirar Marçal do segundo turno.

“Eu disse para vocês que isso iria acontecer. E eu espero que o Marçal veja essa fala. Porque foi uma mulher da periferia, honesta, corajosa, tudo o que ele tem medo, que foi a primeira a denunciar”, disse.

CHORO NA HORA DE VOTAR. Tabata voltou a se emocionar ao falar da campanha. Mais cedo, após registrar o seu voto na Escola Municipal Prof. Mário Schenberg, na Vila Missionária, bairro onde cresceu na zona sul de São Paulo, a candidata chorou ao falar do trabalho realizado durante o primeiro turno. Ela relembrou dos casos de agressão e fraudes que marcaram o pleito, afirmando que os eventos tiraram o foco dos problemas enfrentados pela capital paulista.

O candidato José Luiz Datena (PSDB), que aparecia em julho na terceira posição das pesquisas, terminou em quinto, com 1,84% dos votos. Depois de votar na manhã de ontem, disse “Ih, votei na Tabata”, em tom de brincadeira.

