Com pneumonia leve, Lula adia viagem à China para domingo

A assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na manhã desta sexta-feira, 24, que a viagem do presidente à China, prevista para sábado, 25, foi adiada para domingo, dia 26. De acordo com nota, Lula está com pneumonia leve.

De acordo com as informações, o presidente realizou exames no hospital Sírio Libanês na noite de quinta-feira, 23, ao retornar à Brasília após viagem a Estados do Nordeste. O chefe do Executivo já se encontra no Palácio da Alvorada.

“O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva está no Alvorada após exames no hospital Sírio Libanês ontem à noite. O presidente está com pneumonia leve e irá, por conta disso, adiar para domingo o início da sua viagem para a China”, diz a nota enviada pela assessoria do presidente.