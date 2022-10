Política Com Paes e Waguinho, Lula diz que vai mudar relação com prefeituras e governos

Ao lado dos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), e Wagner Carneiro (União), de Belford Roxo, o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que, caso eleito, vai mudar a relação do governo federal com as prefeituras e os governos de Estado.

“Eu não consigo conceber que um presidente da República possa governar sem relação com os prefeitos. No meu governo, os prefeitos tinham uma sala na Casa Civil. Eu dizia para os prefeitos: não venha fazer discurso para pedir dinheiro, me traga projeto”, disse, em comício em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O petista criticou a atual relação do governo federal com as prefeituras e com os governos estaduais. “Não é o presidente da República ou governador que entendem os problemas da cidade, é o prefeito. Na cabeça do atual presidente não existe prefeitura, governo estadual, sindicatos e sociedade civil.”