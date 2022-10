Política Com duas horas de atraso, Lula inicia caminhada em São Bernardo do Campo (SP)

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deu início, após duas horas de atraso, à caminhada com apoiadores em São Bernardo do Campo (SP), seu berço político.

Lula é levado por uma caminhonete ao lado da esposa, Janja, do candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT), do deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL) e do presidente do PT de São Paulo e também deputado federal eleito, Luiz Marinho. À frente do veículo, tem um carro de som levando a imprensa e tocando jingles da campanha.

O ex-presidente levantou uma bandeira do Estado de São Paulo e colocou no capô do veículo camisa do Brasil, adereço que foi apropriado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Ao longo da caminhada, ele pegou a câmera do fotógrafo Ricardo Stuckert para tirar fotos. A Polícia Federal (PF) acompanha todo o percurso.

Das janelas dos prédios, apoiadores, junto com o público das ruas, acenam ao petista e cantam parte do tradicional jingle “Olê, olê, olê, olá… Lula, Lula”.