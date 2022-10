Política Com 97% apurados, João Azevêdo (PSB) é reeleito governador da Paraíba

O atual governador da Paraíba João Azevêdo (PSB) foi reeleito para o cargo. Com 97,58% das urnas apuradas, ele tem 52,3% dos votos válidos, e está matematicamente eleito, de acordo com apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Azevedo disputava o segundo turno com deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), que teve 47,65% dos votos válido. As recentes pesquisas de intenção de voto mostravam uma disputa apertada entre os dois, com empate técnico.

Na disputa pelo cargo, João Azevêdo teve o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já o candidato do PSDB ficou neutro.