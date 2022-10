CNT/MDA: Lula tem 51,1% dos votos válidos, contra 48,9% de Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente segundo pesquisa do instituto MDA, financiada pela Confederação Nacional de Transportes e divulgada neste sábado 29. O levantamento mostra o petista com 51,1% dos votos válidos no segundo turno, cenário em que os votos brancos e nulos não são considerados. O atual chefe do Executivo aparece com 48,9%.

Considerando a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais, ambos os presidenciáveis podem estar empatados. Lula tem entre 53,3% e 48,9% dos votos válidos, e Bolsonaro, entre 51,1% e 46,7%.

Em comparação com a última edição da pesquisa, divulgada dia 16 de outubro, Lula oscilou para baixo dentro da margem de erro: indo de 53,5% votos válidos para 51,1%. Bolsonaro cresceu um pouco acima da margem de erro: foi de 46,5% para 48,9%.

O levantamento, que teve a coleta de dados estimulada, ou seja, na qual é apresentada a lista de candidatos aos entrevistados, também considerou o cenário de votos totais. Nessa situação, Lula tem 46,9% da preferência, enquanto Bolsonaro tem 44,9%. Votos brancos e nulos somam 5,6%. Indecisos são 2,6%.

A pesquisa CNT/MDA realizou 2.002 entrevistas presencialmente entre os dias 26 a 28 de outubro de 2022. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O registro do levantamento no TSE é BR-01820/2022.