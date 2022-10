CNT/MDA: Lula lidera com 48,3% dos votos válidos; Bolsonaro tem 39,7%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém como líder na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada neste sábado, 1º. O levantamento mostra o petista com 48,3% dos votos válidos, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL) com 39,7%.

Ciro Gomes (PDT) tem 4,9% da preferência, seguido pela senadora Simone Tebet (MDB) com 4,7%. Outros candidatos somam 2,3%.

De acordo com a pesquisa, cerca de 88,1% dos entrevistados declaram que a opção de voto é definitiva. Os outros 11,9% admitem possibilidade de mudar de ideia até o dia da eleição.

Entre os candidatos, Bolsonaro e Lula são os que mais têm a fidelidade dos eleitores. Respectivamente, 92,2% e 91,8%. Para 64,4% dos eleitores de Ciro, o voto já está definido no pedetista; a mesma porcentagem está para os eleitores de Tebet.

A pesquisa consultou 2.002 eleitores, presencialmente, entre os dias 28 e 30 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais. O nível de confiança do levantamento é de 95%. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR 02944/2022.