CNT/MDA diz que 55,8% não votariam de jeito nenhum em Bolsonaro; em Lula, 45,2%

Pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira, 30, mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera o índice de rejeição na eleição deste ano. De acordo com o levantamento, 55,8% não votariam de jeito nenhum no chefe do Executivo. Na sequência aparece o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45,2%. Em maio, no último levantamento divulgado pelo instituto, esses índices eram de, respectivamente, 54% e 44%.

De acordo com a pesquisa, 49% não votariam em Ciro Gomes (PDT) e em Simone Tebet (MDB), 38,5%. O levantamento mostra ainda que 77,4% não mudariam voto no primeiro turno para evitar ou garantir que ocorra um segundo turno.

Medo

Em relação ao resultado da eleição presidencial, o levantamento mostra que 40,6% têm “mais medo” da continuidade do governo Bolsonaro, enquanto 31,3% têm “mais medo” da volta de Lula. Dos entrevistados, 23,4% não têm medo do resultado.

Avaliação do governo

A pesquisa também mostrou que 42,1% dos entrevistados avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro como ruim/péssimo e 32,8% como ótimo/bom. Em maio, último levantamento divulgado pelo instituto, esses índices eram de, respectivamente, 44% e 30%.

Em relação à aprovação do desempenho pessoal de Bolsonaro à frente do Executivo, 54,6% desaprovam e 40,8% aprovam. Em maio, os índices eram 59% e 38%, respectivamente.

Para o levantamento, foram realizadas 2.002 entrevistas no intervalo de 25 a 28 de agosto. A margem de erro é de 2,2 p.p., e o nível de confiança é de 95%. O número do registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-00950/2022.