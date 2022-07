CNN Brasil ingressa em ‘pool’ de veículos que promoverão debates de candidatos

A CNN Brasil ingressou no pool formado por Estadão, Rádio Eldorado, SBT, revista Veja e rádio NovaBrasil FM que vai promover debates com os principais candidatos à Presidência e ao governo de São Paulo durante a campanha eleitoral deste ano.

A previsão é que os debates ocorram em setembro – no dia 17 para o governo paulista e no dia 24 para a Presidência da República. Em caso de segundo turno, as datas previstas são 15 de outubro (para o governador) e 24 de outubro (para a Presidência). As primeiras reuniões com as campanhas já foram realizadas.