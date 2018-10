Clima é de consternação no QG petista após primeiros números da apuração

Após a divulgação da pesquisa boca de urna do Ibope, que projeta vitória de Jair Bolsonaro (PSL) por 56% a 44% de Fernando Haddad (PT), o clima no Hotel Pestana é de consternação.

O local é onde a militância petista aguarda os números da apuração. Haddad também está no hotel, mas em um quarto reservado com dirigentes do partido.

No hall do hotel, um minuto antes da divulgação da pesquisa, fez-se silêncio. As pessoas que conversavam animadamente em mesas deixaram os copos e grudaram na TV.

“Agora é pegar uma cerveja”, resumiu o ex-ministro Paulo Vannucchi.