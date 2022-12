Ciro Nogueira e mais dois ministros de Bolsonaro já pediram exoneração

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 30, publica a exoneração dos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, da Secretaria de Governo, Célio Faria Junior, e do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Célio Faria deixará a função no domingo, 1º de janeiro, quando começa o novo governo do presidente eleito e diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ciro Nogueira e Daniel Ferreira, no entanto, pediram sair dos cargos ainda na quinta-feira, data da assinatura dos decretos.

Geralmente, a saída dos atuais titulares ocorre simultaneamente à entrada do novos.