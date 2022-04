Ciro lança jingle com críticas à polarização entre Lula e Bolsonaro

O pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, lançou nesta segunda-feira (18) um novo jingle de campanha, o “Pagode do Cirão”, que critica a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) e coloca o pedetista como alternativa na disputa ao Planalto. “Tá cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro, tá na hora de você olhar para o Ciro”, diz trecho da música.

“Saber, que um rouba mas faz. E o outro, esse rouba sem fazer. Isso você não vai querer. No pé dar um tremendo tiro”. “Tá na hora de olhar pro Ciro”, afirma o jingle.

O pré-candidato do PDT, que vem negociando com União Brasil em busca de aliança para as eleições deste ano, se coloca como a “nova via” na disputa. A frase “Ciro – a rebeldia da esperança” é o slogan da campanha presidencial do pedetista.

Na última pesquisa Genial/Quaest, no cenário sem a presença do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), Ciro aparece em terceiro lugar com 6% das intenções de voto. O pedetista está à frente dos candidatos da chamada terceira via, que negociam o lançamento de um candidato único na corrida presidencial.