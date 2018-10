Ciro Gomes publica foto em zona eleitoral e escreve: “#DEMOCRACIASIM”

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) publicou uma foto em seu Twitter, onde aparece em uma zona eleitoral ao lado de sua mulher, Giselle Bezerra. O pedetista vota em Fortaleza, no Ceará. Na legenda, escreveu a hashtag “#DEMOCRACIASIM”. Derrotado no primeiro turno, o ex-candidato declarou neutralidade na segunda rodada das eleições. Em vídeo publicado no sábado, Ciro disse que não posicionou por uma “razão prática”, sobre a qual, segundo ele, não poderia falar agora.