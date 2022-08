Ciro Gomes faz campanha de rua esvaziada no DF

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, participou de um ato com baixa adesão de apoiadores no Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal, nesta terça-feira, 30. O candidato do PDT acumula uma série de entraves na sua campanha presidencial, com falta de palanques estaduais e ausência de alianças com outros partidos na sua coligação.

Disputando o cargo pela quarta vez, ele está em terceiro lugar de acordo com a última pesquisa Ipec, com 7% das intenções de voto, posição bem distante do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 32%, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pontuou 44%. Mesmo dentro do seu próprio partido, Ciro tem dificuldade para conseguir apoio. Os candidatos do PDT ao governo do Maranhão, Weverton Rocha, e ao governo do Rio, Rodrigo Neves, tem acenado a Lula. No Ceará, sua base eleitoral, Ciro tem figurado em terceiro lugar nas pesquisas, atrás de Bolsonaro e Lula.

Durante o evento, que contou com a participação da senadora e candidata a governadora do DF, Leila Barros (PDT), Ciro falou sobre a fome. “O Brasil é um dos países que mais produz comida e exporta para o estrangeiro. Sabe a diferença entre ter comida para vender em dólar e deixar o povo com fome? A política.”

O candidato do PDT também criticou o atual nível de desemprego no País. “Sabe quantas pessoas nasceram nesses 11 anos em que o Brasil não cresceu nada? 27 milhões de crianças. Se o bolo não cresce e a quantidade de bocas aumenta, você começa a entender por que, no Brasil, 5 milhões de pessoas desistiram de procurar empregos. 10 milhões de brasileiros amanheceram desempregados”

A senadora do DF também falou durante o ato de campanha e seguiu a mesma linha do discurso do colega de partido. “Está na hora dos filhos dessa cidade se empoderarem para cuidar da terra, para devolver a ela o que ela deu a todos nós. Eu agradeço essa oportunidade porque sei que nos próximos quatro anos, darei meu sangue, a minha vida e todas as minhas forças para melhorar a vida de todos os brasilienses”, declarou. Segundo pesquisa Ipec, a senadora do PDT está com 8% das intenções de voto para o governo do DF, empatada dentro da margem de erro com Paulo Octávio (PSD), quem tem 9%, e atrás do governador Ibaneis Rocha (MDB), com 38%.