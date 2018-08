Ciro Gomes diz que sua tática será falar aos indecisos

A tática do candidato pelo PDT à Presidência, Ciro Gomes, para angariar votos durante a campanha é falar aos indecisos, “a quem não me conhece direito”, disse o pedetista há pouco durante evento realizado na capital paulista com a militância das redes sociais. “Não vou falar a quem já está convertido”, enfatizou.

Ciro destacou que terá pouco tempo de TV durante o horário obrigatório, por causa das alianças feitas pelo candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, mas isso não será um problema. “Vocês (nas redes sociais) estão me ajudando muito”, afirmou. Alckmin é o presidenciável com mais tempo de TV disponível.

Ainda em relação aos concorrentes, Ciro citou o candidato Jair Bolsonaro (PSL). “Sabemos que no Centro-Oeste há um forte apoio da população à direita, mas o agronegócio, que lidera naquela região, seria um dos mais prejudicados pelas propostas do Bolsonaro, dado o padrão de juros (baixo) que o setor precisa para poder trabalhar”, disse. “Não podemos levar as propostas do Bolsonaro a sério”, enfatizou.