Ciro Gomes defende controle estatal da Petrobras

Durante a rodada de perguntas de evento com militâncias das redes sociais, na capital paulista, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou que “é provável que o Brasil se torne a maior reserva de petróleo do mundo em pouco tempo”, daí a necessidade de apostar em companhias como a Petrobras.

Para o pedetista, é necessário trazer a Petrobras “de volta ao controle estatal efetivo e melhorar a governança”, pois a companhia é uma das poucas empresas atreladas ao governo em que há autonomia e potencial de crescimento, assim como a Embraer no setor de aviação.

Agronegócio

Questionado sobre a indústria, Ciro destacou a importância do agronegócio, não como gerador de empregos, mas na posição de liderança na geração de superávit através das exportações. No entanto, o candidato afirmou que há sinais de que o País está perdendo oportunidades de embarcar produtos industrializados ao vender a matéria-prima, algo que está em vias de acontecer no setor sucroenergético.

“A China está procurando o Brasil para comprar cana in natura. O Brasil, ao invés de produzir açúcar e álcool para exportar, está quase na iminência de vender a cana bruta”, citou. “Eu e Kátia Abreu queremos criar uma estratégia que concilie os interesses do agronegócio”, acrescentou.