Ciro Gomes afirma que apoio de Marina a Lula é ‘notícia velha’

O candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, chamou de “notícia velha” o apoio da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciado ontem.

“Notícia velha. Notícia velhíssima”, disse Ciro ao ser questionado sobre o assunto na tarde desta terça-feira, 13, durante evento de campanha em Salvador (BA). Apesar da insistência de jornalistas na pergunta, o pedetista evitou dar outras declarações sobre o tema.

Ciro flertou com uma aliança com Marina, mas o arranjo entre ambos não prosperou diante do assédio da campanha petista à ex-ministra. O apoio dela é visto como reforço à estratégia de Lula do voto útil para tentar vencer a eleição ainda em primeiro turno. Para isso, o petista deve iniciar uma ofensiva contra eleitores que declaram voto em Ciro, mas consideram mudar de opção.