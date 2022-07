Ciro e Tebet se encontram em ato da independência do Brasil na Bahia

Os pré-candidatos Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) se encontraram na caminhada da festa da Independência do Brasil na Bahia neste sábado, 2. Ambos marcaram presença na tradicional Caminhada do Largo da Lapinha, no Bairro da Liberdade, em Salvador, e exaltaram a democracia. Tiraram fotos juntos e compartilharam em redes sociais.

Ciro e Simone marcam o terceiro e quarto lugar nas pesquisas. Segundo o Agregador de Pesquisas do Estadão, o ex-ministro tem 8% das intenções, enquanto a senadora registra 2%.

Em entrevista à CNN, durante a caminhada, Ciro afirma que anunciará sua entrada oficial na corrida eleitoral no dia 23 deste mês, durante convenção do PDT. O pré-candidato ainda não indicou um nome para ocupar a vaga de vice-presidente em sua chapa. “Meu vice ou minha vice só será escolhido ou escolhida em julho. Nós vamos delegar à Executiva Nacional do PDT até o último dia possível, que é o dia 6 de agosto, para as tratativas em relação ao meu vice ou à minha vice.”

Ciro também destacou a importância do evento. “Aqui se matou e se morreu. Sangue de brasileiros baianos foi derramado para construir a nação brasileira e sua independência. E isso a gente tem de rememorar hoje porque o Brasil está sendo de novo vendido ao estrangeiro”, disse, durante a caminhada.

Simone Tebet chegou na sexta-feira, 1º, a Salvador, onde cumpriu agenda na Obras Sociais Irmã Dulce e com marisqueiros e pescadores. Pela manhã de hoje, esteve com a vice-governadora de PE, Luciana Santos (PCdoB), com o presidente do Cidadania, Roberto Freire, e com outras lideranças políticas.

A senadora também publicou uma foto do encontro com Ciro nas redes sociais. “Bahia é terra de todos. Democracia e civilidade. Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de toda tolerância e respeito”.

Tebet também falou à CNN. Disse que está muito otimista e que a recepção positiva dos baianos “mostra o que as pesquisas me indicam. Eu sou a pré-candidata menos conhecida, mas também a menos rejeitada”. Ela reforça que o ato é o início de sua pré-candidatura.

Outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto também estiveram na celebração da Independência do Brasil na Bahia. O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou motociata pelas ruas da Orla Atlântica de Salvador, indo do Farol da Barra ao Centro de Convenções da cidade. O pré-candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, circulou pelas ruas de Salvador, junto de apoiadores, depois seguiu para evento na Arena Fonte Nova.

Governo da Bahia

O pré-candidato do PDT sinalizou nesta sexta-feira, 1º, que ACM Neto (União Brasil) seria a melhor opção para o governo da Bahia. O partido de Ciro está negociando acordo para apoiar o ex-prefeito de Salvador.

ACM Neto aparece com destaque para vencer o pleito pelo governo do Estado, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada na quinta-feira, 9 de junho. Ele teve 56% das intenções de voto. Jerônimo Rodrigues (PT), apoiado por Lula, apareceu com 18%, no segundo lugar. O ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, deputado federal João Roma (PL), registrou 10%.