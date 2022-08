Ciro diz que vai quitar dívidas com cartão de crédito com ‘lei antiganância’

O candidato do PDT a Presidência da República, Ciro Gomes, afirmou que, entre as suas propostas de governo, está a de colocar em vigor no País a “Lei Antiganância”. De acordo com o pedetista “todo mundo do crédito pessoal, do cartão de crédito, do cheque especial, ao pagar duas vezes a dívida que tem, fica quitada por lei”, explicou, durante entrevista ao Jornal Nacional, nesta terça-feira, 23, sem dar maiores detalhes.