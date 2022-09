Ciro diz que Lula e Bolsonaro adotam os mesmos modelos político e econômico

O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou neste domingo, 4, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm o mesmo modelo de organizar a política e a economia. “São rigorosamente o mesmo”, definiu o pedetista.

“O sistema marcou para o povo brasileiro escolher entre o coisa ruim e o coisa pior. Por quê? Porque os dois sendo pessoas diferentes, a gente sabe das coisas, qualquer bobo sabe que Lula e Bolsonaro são pessoas diferentes. Mas o modelo de organizar a economia e o modelo de organizar a política são rigorosamente o mesmo”, afirmou Ciro durante caminhada no município de Alfenas, em Minas Gerais.

O candidato citou políticas econômicas, como câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, teto de gastos, política de preços da Petrobras e autonomia do Banco Central, para exemplificar as semelhanças de gestão entre os dois líderes nas pesquisas de intenção de voto ao Planalto.

“Isso são frases rápidas, mas são o resumo do modelo econômico. Pegue esse dicionário e aplique no Bolsonaro. Ele vai dizer sim, sim, sim, sim, sim. Pegue esse dicionário e aplique no Lula. Ele vai dizer sim, sim, sim, sim, sim”, disse Ciro. “O mais grave de tudo é que Lula assumiu um compromisso formal de manter o Banco Central do Bolsonaro. É o Banco Central que define os juros”, continuou, em crítica ao petista.

De acordo com Ciro, o juro no Brasil é “o maior do mundo” há 30 anos, o que resulta, segundo ele, em 66,6 milhões de pessoas “humilhadas” no SPC e 6 milhões de empresas, especialmente as micro e pequenas, “penduradas no Serasa”.

“Cada empresinha dessa é 2, 3 empregos uma pela outra. Nós estamos falando de 12 a 18 milhões de empregos que estão com a faca no pescoço de ser fechado no Brasil”, avaliou. Uma das propostas do candidato é limpar o nome sujo da população e dos negócios no SPC e no Serasa.

Na agenda deste domingo, Ciro também participou de uma caminhada com mulheres em Uberlândia (MG). No fim da tarde de domingo, ele vai inaugurar a “Casa Ciro 12”, um espaço para troca de ideias e recolhimento de materiais de campanha.