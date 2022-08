Ciro diz que Lula apresentou no ‘JN’ uma ideia sua, sobre dívida de consumidores

O candidato à Presidência da República (PDT) Ciro Gomes disse nesta sexta-feira, 26, durante sabatina de o Globo, Rádio CBN e Jornal Valor Econômico que a única proposta apresentada por seu oponente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em entrevista ao Jornal Nacional na noite de quinta-feira (25) é dele: a de reestruturação da dívida dos consumidores.

Perguntado sobre como via o fato de Lula ter usado uma de suas propostas no telejornal, Ciro disse: “eu não acho nada ruim que copiem minhas ideias porque elas não são minhas, mas do povo brasileiro. Mas se você for ver bem, essa foi a única proposta que Lula apresentou no ‘JN'”, disse o pedetista.

De acordo com Ciro, os cidadãos ficaram reféns dos bancos porque o governo Lula expandiu o crédito em 15% da proporção da riqueza brasileira, mas não baixou os juros.

‘Kinder ovo’

Na sabatina, Ciro Gomes classificou Lula como “candidato Kinder ovo”. Isso porque durante à entrevista ao telejornal da TV Globo, o petista se recusou a responder sobre como seria indicado o Procurador Geral da República, se obedecendo ou não a hierarquia da lista tríplice.

Lula, ao se recusar a responder à questão, disse que não ia dizer o que fará só para deixar uma “pulguinha atrás da orelha”.

“Lula é o primeiro candidato Kinder ovo da história. Você abre e encontra uma surpresa”, provocou Ciro.