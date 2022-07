Ciro diz que cumprimentaria Lula e Simone na BA e que eles ‘são da democracia’

O pré-candidato ao Planalto pelo PDT, Ciro Gomes, afirmou nesta sexta, 1º, que cumprimentaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a senadora Simone Tebet (MDB) caso se encontrem em Salvador (BA). Todos os presidenciáveis, incluindo o presidente Jair Bolsonaro (PL), estarão na capital baiana no próximo sábado (2), justamente no dia em que o Estado completa 199 anos de sua Independência.

“Sendo do campo da democracia, como ele [Lula] e a Simone são, vamos nos cumprimentar certamente”, afirmou Ciro ao ser questionado por jornalistas sobre a possibilidade de cumprimentar o ex-presidente, mesmo diante dos frequentes ataques que tem feito a ele. O pedetista não mencionou Bolsonaro.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, os presidenciáveis terão agendas simultâneas em Salvador em meio a preocupações com segurança diante do clima de tensão da disputa.

Bolsonaro vai participar de uma motociata com apoiadores ao lado do ex-ministro da Cidadania João Roma (PL), nome que apoia na disputa pelo governo baiano. Lula vai participar de um ato aberto ao público, com presença de lideranças políticas, na Arena Fonte Nova. O evento também faz parte da pré-campanha de Jerônimo Rodrigues, lançado pelo PT na corrida estadual. O petista disse também que fará participação rápida no tradicional cortejo do Dois de Julho

Ciro Gomes participará do cortejo e, depois, deve ir a um ato com a militância do partido. Já Simone Tebet também irá à tradicional caminhada, ao lado do presidente do Cidadania, Roberto Freire.