Ciro defende mudança de modelo econômico e governança nas considerações finais

As considerações finais do candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) foram em defesa da mudança do modelo econômico e de governança do País. De acordo com o pedetista, “é deprimente um País como o nosso ficar discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto”. “Minha luta é contra modelo econômico que é o mesmo rigorosamente há 25, 30 anos, que montou uma máquina perversa de transferir renda”, declarou Ciro.

Contra o atual modelo de governança, o candidato disse que é preciso banir a corrupção, mas afirmou que ela não se trata de uma “maldade da alma” de nenhum dos adversários. Segundo ele, corrupção é uma “prostração moral que todos eles fizeram um modelo de governança política com a ideia de que você só vai governar se tiver sustentação no Congresso se transformar a Presidência da República em testa de ferro de roubalheira”.