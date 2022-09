Ciro critica ‘má política’ e pede a Deus que ninguém roube a liberdade do Brasil

Em meio às comemorações dos 200 anos de Independência, nesta quarta-feira, 7, o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) pediu para que, nesta data, nada nem ninguém seja capaz de roubar a paz e a liberdade do povo brasileiro. Para ele, o Brasil deveria comemorar o bicentenário “vivendo dias melhores” e critica a “má política” como porta de entrada dos atuais problemas.

Em peça de campanha, Ciro aparece com uma camisa azul ao som do Hino Nacional e com a bandeira do Brasil de fundo.

O pedetista diz que, “mesmo com dramas e ameaças que nos cercam, não podemos perder a fé e a esperança nesse nosso País tão lindo”. “O Brasil é muito maior do que qualquer problema e tem solução para qualquer tipo de dificuldade. Só há uma porta de saída pra tudo isso, e essa porta de saída é a política. Se a má política foi, infelizmente, a porta de entrada para os atuais problemas, a boa política é a única e verdadeira porta de saída para nos livrarmos deles”, declara. “Temos a mais profunda esperança de que encontraremos juntos um novo caminho. E o Brasil vai realizar plenamente seu futuro de nação livre, justa e soberana. O de ser um País do tamanho da fé e do coração generoso do nosso povo.”

Em aceno ao eleitorado religioso, Ciro pediu para que Deus “nos abençoe para que nada nem ninguém seja capaz de roubar nossa paz e a nossa liberdade nesse dia ou em qualquer outro momento da nossa história”.