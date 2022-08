Ciro: ‘Bolsonaro é louco e genocida’ e Lula é ‘expressão do populismo corrupto’

O ex-ministro e candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou ao Financial Times que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é “louco, criminoso e genocida” e disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma “expressão do populismo podre e corrupto sul-americano”. O jornal britânico publicou a entrevista com o pedetista nesta terça-feira, 9, em seu portal na internet, assinada por seu correspondente em São Paulo Bryan Harris.

“O presidente Jair Bolsonaro é louco, criminoso e genocida; ele opera pela notoriedade, por estar na mídia diariamente, reanimando sua base radical”, afirmou Ciro ao FT, em referência à popularidade que levou Bolsonaro a vencer as eleições de 2018.

Questionado sobre Lula, de quem foi ministro, Ciro ainda comparou o petista aos presidentes da Nicarágua, Daniel Ortega, e da Venezuela, Nicolás Maduro.

“Uma expressão do populismo podre e corrupto sul-americano. Se você considerar que Ortega [o presidente da Nicarágua Daniel Ortega] é um populista corrupto, então Lula é a exata expressão de Ortega ou de Maduro [o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro].”