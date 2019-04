Cipriani Hall também se recusa a sediar evento que homenageia Bolsonaro

A exemplo do Museu Nacional de História Natural em Nova York, o Cipriani Hall, em Wall Street, também se recusou a sediar o evento “Personal of the Year”, premiação da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro.

Foto: Alan Santos / PR

Segundo a coluna Direto da Fonte, por trás dessas decisões está a forte pressão do prefeito da cidade, Bill de Blasio. Ele argumenta que não seria possível garantir a segurança do evento, visto que muitos movimentos sociais se articulam contra sua realização.

A Câmara de Comércio havia decidido, na terça-feira, 16, fazer o evento no Cipriani Hall, após da recusa do Museu Nacional – negativa celebrada por Bill de Blasio nas redes sociais. Na última sexta-feira, 12, o prefeito democrata de Nova York chegou a pedir que a homenagem, prevista para 14 de maio, fosse cancelada.

A premiação é concedida há 49 anos e tem objetivo de reconhecer sempre dois líderes, um brasileiro e um americano, que trabalham pela aproximação e relação entre os dois países. Além de Bolsonaro, Mike Pompeo, secretário de Estado de Donald Trump, será o outro homenageado deste ano.