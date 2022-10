Cinegrafista de afiliada da Globo é agredido por apoiadores de Jefferson e Bolsonaro

O cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV, afiliada da TV Globo, foi agredido neste domingo, 23, por apoiadores do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) perto da casa de Jefferson, em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. O político resistiu a uma ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e mais cedo atirou contra agentes da Polícia Federal com um fuzil e granadas.

De Paula, 59 anos, foi empurrado pelas costas e caiu com a câmera, batendo com a cabeça no chão, e chegou a sofrer um início de convulsão, segundo a emissora. O profissional foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, onde passa por exames. Segundo a emissora, ele está lúcido e não teve sangramento.

Os agentes atingidos por Jeferson já foram liberados do hospital. Segundo policiais que acompanham a situação, a agente da Polícia Federal Karina Miranda foi atingida no quadril por estilhaços de granada e de raspão na sobrancelha por um tiro. O delegado da Polícia Federal Marcelo Vilela foi ferido na cabeça por estilhaços de granada.