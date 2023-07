‘Cidade de Tarcísio’, São José dos Campos deve opor ex-aliados na disputa de 2024

Até abril do ano passado, Anderson Farias (PSD) era mais conhecido em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, como um quadro técnico. Formado em Gestão Publica, ele já havia sido secretário municipal de Administração, Transportes e Governança. Mas a renúncia do então prefeito, Felicio Ramuth (PSD), hoje vice-governador do Estado, lançou o atual prefeito ao comando de uma das principais cidade do interior paulista, conhecida por ser um polo de tecnologia e, mais recentemente, um reduto tucano.

Em 2024, para permanecer no posto, Farias deverá enfrentar sua primeira eleição majoritária como cabeça de chapa, e contra o ex-prefeito Eduardo Cury (PSDB), para quem trabalhou entre 2008 e 2012. O desafio, no entanto, será compartilhado com dois padrinhos: Ramuth, que defenderá sua gestão nas urnas, e o próprio governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que, natural do Rio, escolheu São José dos Campos no fim de 2021 como seu domicílio eleitoral.

Tentar colar a imagem em Tarcísio e Ramuth já faz parte do dia a dia de Farias, que ganhou papel de destaque nas propagandas institucionais do PSD. O prefeito e o vice-governador surgem juntos na publicidade que destaca o uso da tecnologia no transporte municipal. “O Estado de São Paulo segue na mesma linha, trabalhando para quem mais precisa com inovação e eficiência”, diz Ramuth ao lado de seu ex-vice.

CONHECIDO

A disputa em São José dos Campos pode contar ainda com mais um nome conhecido, mas do lado oposto. O ex-prefeito Carlinhos de Almeida (PT), que administrou a cidade entre os anos de 2013 e 2016, é mencionado nas pesquisas como opção no campo da esquerda. E a eventual volta do petista às urnas de São José já movimenta a política local.

No início do mês passado, os vereadores da cidade aprovaram a abertura de três Comissões Especiais de Inquérito (CEIs) para investigar possíveis irregularidades cometidas durante a gestão de Almeida.

São denúncias relacionadas ao fornecimento de material escolar, às contas do Instituto de Previdência do Servidor Municipal e a serviços gerais de manutenção em prédios públicos na cidade. Com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o petista tem participado mais do debate político, com lives pela internet. O Estadão não conseguiu contato com o ex-prefeito.

OUTROS NOMES

A lista de pré-candidatos à prefeitura de São José dos Campo tem, até o momento, outros nomes, a começar pelo da deputada estadual Letícia Aguiar (PP), que tenta se colocar como a representante do bolsonarismo na cidade. Militante fiel, a parlamentar repete o lema do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao trabalhar, segundo ela, por Deus, Pátria, família e liberdade.

Ainda na ala mais à direita, Dr. Elton (PSC) e Shekespeare Carvalho (Republicanos) também têm se colocado à disposição de seus partidos para concorrer à prefeitura no ano que vem. Já na oposição, o petista Carlinhos de Almeida deve fazer companhia à Professora Jessica Marques, do PSOL, e a Vera Lúcia, do PSTU.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.