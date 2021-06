Chico Buarque, que completa 77 anos hoje, protesta contra Bolsonaro no Rio

O cantor e compositor Chico Buarque, que completa 77 anos neste sábado, 19, caminhou ao lado de manifestantes durante ato contra o presidente Jair Bolsonaro, no centro do Rio. Fotos e vídeos estão sendo compartilhados nas redes sociais. Usando máscara, o artista aparece em um dos vídeos sendo cumprimentado pelos manifestantes na avenida Presidente Vargas, no centro, uma das principais vias da cidade e que reuniu milhares de pessoas nesta manhã. Muitos gritam “parabéns” ao compositor. Chico Buarque recebeu a segunda dose contra a covid-19 no início de abril.