Chegou o momento de superar a guerra e unir o País, diz Meirelles

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles (MDB) disse neste domingo, 28, que, passada a eleição, chegou o momento de superar a guerra entre grupos de brasileiros e unir o País.

Após votar num colégio em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, Meirelles disse que vai apoiar as reformas que forem apresentadas pelo próximo presidente, mas disse que não pensa, no momento, em se colocar à disposição para participar do governo que tomará posse em janeiro.

“O momento é de unir o País em torno de uma proposta de crescimento e é isso o que estarei fazendo”, declarou Meirelles, que se candidatou pelo MDB à Presidência da República, mas foi derrotado no primeiro turno.

Segundo ele, o melhor caminho para unir novamente o Brasil passa pelo crescimento econômico, com aumento de emprego e criação de renda. Para tanto, o próximo presidente, disse Meirelles, precisa insistir nas reformas e manter as medidas implementadas pelo atual governo, em especial o regime de teto dos gastos e a reforma trabalhista.

“O País não pode entrar numa disputa e ficar numa discussão política daqui pra frente”, afirmou o ex-ministro, que não quis declarar em quem votou neste domingo. Meirelles assinalou que pretende continuar participando do debate público, mas que não faz planos de participar do próximo governo.

“Não tenho planos de participar de governo no presente momento. Meu plano é, de fato, prosseguir o meu trabalho de levar minha mensagem em prol do Brasil”, afirmou. “Eu quero deixar claro que estarei defendendo as propostas de acordo com o que eu defendi na campanha, com o que eu já fiz e já propus”, acrescentou.