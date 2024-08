Chegada de Lula é aguardada por cerca de 350 pessoas para inauguração de fábrica no interior SP - O Liberal

Política Chegada de Lula é aguardada por cerca de 350 pessoas para inauguração de fábrica no interior SP

O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, atrasado em uma hora para sua primeira agenda pública no Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 23, está sendo aguardado por uma plateia de cerca de 350 pessoas no auditório da fábrica da Rio Biofarma e EMS, em Hortolândia, interior do Estado.

Lula participará da inauguração da unidade que produzirá medicamentos sintéticos para tratamento de diabetes e obesidade e sua chegada está sendo esperada por autoridades locais, executivos e funcionários da empresa.

A cerimônia estava prevista para começar às 10h, mas está atrasada, a espera da chegada do presidente. Lula tem ainda pelo menos uma agenda a cumprir na capital paulista no meio da tarde, mas antes de se dirigir para São Paulo ele almoçará com os executivos da empresa na própria fábrica, informou a assessoria de imprensa.