Chefes de países vizinhos e de Portugal já estão no plenário da Câmara

Presidentes de países vizinhos do Brasil chegaram na tarde desta terça-feira, 1º, ao plenário da Câmara, onde o presidente eleito, Jair Bolsonaro, toma posse às 15h. Além do presidente da Bolívia, Evo Morales, estão presentes o presidente do Uruguai, Tabaré Vásquez, o presidente do Chile, Sebástian Piñera, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e o presidente do Peru, Martín Vizcarra.

Também já chegou para a posse de Bolsonaro o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. As autoridades estão sentadas nas primeiras filas de cadeira do plenário.