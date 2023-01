Chanceler alemão virá ao Brasil para se encontrar com presidente Lula

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, virá ao Brasil no próximo 30 de janeiro para se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A informação foi confirmada pelo embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms.

“Scholz e a delegação de representantes do setor econômico da Alemanha se reunirão com o presidente Lula e outros representantes do governo”, escreveu Thoms, em sua conta no Twitter. Segundo ele, a visita é sinal de fortalecimento da cooperação entre o Brasil e a Alemanha.